Ist denn schon Weihnachten in der Kulturhauptstadt?

Geschenktes, Geschenkideen und Verschenktes: Der fetzt-Newsletter schwankt in dieser Woche zwischen Sommer und Weihnachten.

Chemnitz. Ich beschwere mich nicht über den Gewürzspekulatius und die Adventskalender, die schon seit Beginn des Monats in den Läden stehen. Ich kann das gut ausblenden und zugegeben, ich bin auch ein großer Weihnachts-Fan.

Vergangenen Freitag dachte ich aber kurz, dass schon der 24. Dezember ist. Da haben die Kunstsammlungen Chemnitz nämlich verkündet, dass sie 42 Bilder geschenkt bekommen. Also wirklich viel Geschenkpapier! Aber es sind auch nicht irgendwelche Bilder, hier geht es um Werke von Karl Schmidt-Rottluff oder Erich Heckel, die bislang zur Gerlinger-Sammlung gehörten. Man (also wir auch) ist ganz aufgeregt, vor allem, weil die Bilder schon in einem Monat zu sehen sein werden.

Bevor ihr jetzt aber in Panik verfallt, weil ihr noch gar keine Ideen für Weihnachtsgeschenke habt und euch fragt, wie ihr in nur noch 14 Wochen an 42 krasse Bilder rankommen sollt: Fangt damit doch erst am Montag an. Das Wochenende wird noch einmal supersommerlich und in der Kuha ist viel zu tun.

Jetzt zum Newsletter "fetzt." anmelden

Dieser Text ist eine Kostprobe aus dem aktuellen „fetzt.“-Newsletter.