Ist Marx eigentlich Lenin? Das steckt hinter dem Rasierer-Kunstwerk am Chemnitzer Nischel

Für das Projekt „into the dawn“ baute Aleksi Ivanov einen XXL-Rasierer. Wie der bulgarische Künstler mit einer Legende um Lew Kerbels Marx-Monument und einstigen Ostblock-Symbolen spielt.

Unerwartet auftauchende Kunstwerke in der Stadt, die die Menschen überraschen sollen – das ist das Konzept des Kunstprojektes „into the dawn“ der Neuen Sächsischen Galerie Chemnitz. Eines dieser Objekte tauchte vor einiger Zeit am Karl-Marx-Monument auf: ein überdimensionaler roter Rasierer. Unerwartet auftauchende Kunstwerke in der Stadt, die die Menschen überraschen sollen – das ist das Konzept des Kunstprojektes „into the dawn“ der Neuen Sächsischen Galerie Chemnitz. Eines dieser Objekte tauchte vor einiger Zeit am Karl-Marx-Monument auf: ein überdimensionaler roter Rasierer.