Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Idee für "Shaver" stammt vom bulgarischen Künstler Aleksi Ivanov.
Die Idee für "Shaver" stammt vom bulgarischen Künstler Aleksi Ivanov. Bild: Jens Besser, Pavel Gramatikov
Die Idee für "Shaver" stammt vom bulgarischen Künstler Aleksi Ivanov.
Die Idee für "Shaver" stammt vom bulgarischen Künstler Aleksi Ivanov. Bild: Jens Besser, Pavel Gramatikov
Chemnitz
Ist Marx eigentlich Lenin? Das steckt hinter dem Rasierer-Kunstwerk am Chemnitzer Nischel
Von Cora Lantzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für das Projekt „into the dawn“ baute Aleksi Ivanov einen XXL-Rasierer. Wie der bulgarische Künstler mit einer Legende um Lew Kerbels Marx-Monument und einstigen Ostblock-Symbolen spielt.

Unerwartet auftauchende Kunstwerke in der Stadt, die die Menschen überraschen sollen – das ist das Konzept des Kunstprojektes „into the dawn“ der Neuen Sächsischen Galerie Chemnitz. Eines dieser Objekte tauchte vor einiger Zeit am Karl-Marx-Monument auf: ein überdimensionaler roter Rasierer.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.08.2025
2 min.
Kommt der Bart vom Nischel ab? XXL-Rasierer in der Chemnitzer Innenstadt aufgetaucht
Der rote Rasierer zieht schnell die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich.
Goldene Hasen und grinsende Bäume – das Projekt „into the dawn“ lässt nicht zum ersten Mal ungewöhnliche Kunstwerke im Zentrum erscheinen. Nun steht eine weitere Installation am Karl-Marx-Kopf.
Cora Lantzsch
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:20 Uhr
1 min.
Chemnitz: Kind und Mann schlagen auf Autos ein und klauen Getränkekiste
Auf Autos eingeschlagen und geklaut. Zwölfjähriger wird von der Polizei gestellt.
Ein 12- und ein 22-Jähriger wurden von der Polizei auf frischer Tat ertappt. Mitten in der Nacht traten und schlugen sie auf Fahrzeuge ein.
Denise Märkisch
13:20 Uhr
2 min.
Jehmlich-Orgel der Dresdner Kreuzkirche wird saniert
Die imposante Orgel in der Dresdner Kreuzkirche soll modernisiert werden.
6.300 Pfeifen sind im größten Instrument der Landeshauptstadt verbaut - von winzig bis riesig. Die Orgel steht vor einer aufwendigen Modernisierung.
05.09.2025
5 min.
Letztes Wochenende der Chemnitzer Ibug: Werden die umstrittenen Kunstwerke gezeigt?
Der Satz „Deutschland mordet mit“ wurde zunächst abgehängt, aber Kritik übten die Protestbriefschreiber auch am Kartenmaterial am Boden. Zu manipulativ, weil Fakten weglassend, meinen sie. Jedoch lassen auch die Kritiker Fakten weg, konkret ein Gerichtshofsurteil und eine UN-Resolution, die von Israel Rückgabe der seit 1967 besetzten Gebiete fordern.
Nach den Antisemitismusvorwürfen haben sich die Veranstalter mit Experten beraten und entschieden. Auch einer der kritisierten Künstler hat sich inzwischen geäußert.
Jens Eumann
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel