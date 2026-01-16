MENÜ
Bild: Johannes Richter/Archiv, Ulf Dahl, Michael Matthey/ Collage FP
Chemnitz
Jetzt wird abgerechnet: Was hat die europäische Kulturhauptstadt gebracht?
Redakteur
Von Tilo Steiner, Johanna Eisner
Maker, Drohnen, Sensationen: Ein Jahr nach der Eröffnung der europäischen Kulturhauptstadt ziehen wir noch mal Bilanz. Wie viele Menschen kamen - und woher? Welche Veranstaltungen knackten Rekorde? Und vor allem: Wie oft fuhr kein Zug nach Leipzig?

Wie viele Drohnen stiegen zur Eröffnung nicht in den Himmel? Wie schlugen sich die Chemnitzer Museen im Vergleich zum Vorjahr. Welches Museum hatte den meisten Zuwachs an Besuchern? Woher kamen eigentlich die Übernachtungsgäste? In unserer Bildergalerie können Sie sich durch die wichtigsten Zahlen der europäischen Kulturhauptstadt klicken.
