Karibisches in der Kirche, Tänzer auf Bordsteinen und doch ein Weltrekord: Wie „Tanz Moderne Tanz“ die Kulturhauptstadt vereinnahmt

Immer wieder und an den verschiedensten Orten waren sie am Wochenende in Chemnitz zu sehen: die internationalen Tanzensembles des Festivals für zeitgenössischen Tanz. Manchmal irritierten, aber meistens begeisterten sie.

Ohne Bob Marley kommt auch die führende jamaikanische Tanz-Company „L´Acadco" nicht aus. So wird die St. Markuskirche in Chemnitz am Sonntagabend zum Reggae-Tempel. Das gab's so auch noch nicht: Erstmals ist eine jamaikanische Company bei „Tanz Moderne Tanz", dem Internationalen Festival für zeitgenössischen Tanz, dabei. An der Tür...