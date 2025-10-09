Kiwibeeren statt Erdbeeren in Oberlichtenau: Wie ein Polizist auf den Geschmack gekommen ist

Chemnitz Umland
Richard Hamann begeistert mit seiner Kiwibeere, die aussieht wie eine grüne Olive und schmeckt wie eine Mischung aus Stachelbeere und Gold-Kiwi. Die Geschichte dahinter reicht bis in die DDR zurück.
Gedrängel auf dem Parkplatz gegenüber vom Gewerbegebiet an der Chemnitzer Straße in Oberlichtenau: Ein Bus der Kulturhauptstadt hält. Die Insassen wollen das Kunstwerk „Ornamente“ des Künstlers Frank Maibier anschauen - eine Station am Kunst- und Skulpturenpfad „Purple Path“ im Kulturhauptstadtjahr. Doch plötzlich steht da ein...
