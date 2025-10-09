Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Richard Hamann an seinem Verkaufswagen, der noch bis Ende Oktober an der Chemnitzer Straße in Oberlichtenau steht, unweit der Purple-Path-Skulptur und der einstigen Erdbeerfelder.
Richard Hamann an seinem Verkaufswagen, der noch bis Ende Oktober an der Chemnitzer Straße in Oberlichtenau steht, unweit der Purple-Path-Skulptur und der einstigen Erdbeerfelder. Bild: Bettina Junge
Chemnitz Umland
Kiwibeeren statt Erdbeeren in Oberlichtenau: Wie ein Polizist auf den Geschmack gekommen ist
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Richard Hamann begeistert mit seiner Kiwibeere, die aussieht wie eine grüne Olive und schmeckt wie eine Mischung aus Stachelbeere und Gold-Kiwi. Die Geschichte dahinter reicht bis in die DDR zurück.

Gedrängel auf dem Parkplatz gegenüber vom Gewerbegebiet an der Chemnitzer Straße in Oberlichtenau: Ein Bus der Kulturhauptstadt hält. Die Insassen wollen das Kunstwerk „Ornamente“ des Künstlers Frank Maibier anschauen - eine Station am Kunst- und Skulpturenpfad „Purple Path“ im Kulturhauptstadtjahr. Doch plötzlich steht da ein...
