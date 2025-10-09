Kiwibeeren statt Erdbeeren in Oberlichtenau: Wie ein Polizist auf den Geschmack gekommen ist

Richard Hamann begeistert mit seiner Kiwibeere, die aussieht wie eine grüne Olive und schmeckt wie eine Mischung aus Stachelbeere und Gold-Kiwi. Die Geschichte dahinter reicht bis in die DDR zurück.

Gedrängel auf dem Parkplatz gegenüber vom Gewerbegebiet an der Chemnitzer Straße in Oberlichtenau: Ein Bus der Kulturhauptstadt hält. Die Insassen wollen das Kunstwerk „Ornamente" des Künstlers Frank Maibier anschauen - eine Station am Kunst- und Skulpturenpfad „Purple Path" im Kulturhauptstadtjahr. Doch plötzlich steht da ein...