Kommt der Bart vom Nischel ab? XXL-Rasierer in der Chemnitzer Innenstadt aufgetaucht

Goldene Hasen und grinsende Bäume – das Projekt „into the dawn“ lässt nicht zum ersten Mal ungewöhnliche Kunstwerke im Zentrum erscheinen. Nun steht eine weitere Installation am Karl-Marx-Kopf.

Gegen Montag Mittag taucht es wie aus dem Nichts am Karl-Marx-Monument in der Innenstadt auf: ein äußerst ungewöhnliches Kunstwerk. Dabei handelt es sich um einen überdimensionalen roten Rasierer. Er besteht aus Holzteilen, welche mit Graffiti besprüht wurden. Schöpfer des „Shaver" ist der bulgarische Künstler Aleksi Ivanov.