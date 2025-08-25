Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der rote Rasierer zieht schnell die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich.
Der rote Rasierer zieht schnell die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich. Bild: Ulf Dahl
Der rote Rasierer zieht schnell die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich.
Der rote Rasierer zieht schnell die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich. Bild: Ulf Dahl
Chemnitz
Kommt der Bart vom Nischel ab? XXL-Rasierer in der Chemnitzer Innenstadt aufgetaucht
Von Cora Lantzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Goldene Hasen und grinsende Bäume – das Projekt „into the dawn“ lässt nicht zum ersten Mal ungewöhnliche Kunstwerke im Zentrum erscheinen. Nun steht eine weitere Installation am Karl-Marx-Kopf.

Gegen Montag Mittag taucht es wie aus dem Nichts am Karl-Marx-Monument in der Innenstadt auf: ein äußerst ungewöhnliches Kunstwerk. Dabei handelt es sich um einen überdimensionalen roten Rasierer. Er besteht aus Holzteilen, welche mit Graffiti besprüht wurden. Schöpfer des „Shaver“ ist der bulgarische Künstler Aleksi Ivanov.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.07.2025
4 min.
Kulturhauptstadt Chemnitz für alle: 10 Tipps, wo es Kunst für lau gibt
Weltkunst im Halbschatten der bunten Esse. Der Eintritt ist frei.
Nicht alle Chemnitzer und Gäste können oder wollen sich die Tickets für Ausstellungen und Veranstaltungen leisten. Das Programm bietet aber viele Formate, die für alle Interessenten gratis sind. Ein Überblick.
Jens Kassner
13:14 Uhr
3 min.
Automesse IAA wird größer - Mehr chinesische Aussteller
Die Autoindustrie will bei der bevorstehenden Messe IAA in München ein Signal der Zuversicht senden, wie VDA-Geschäftsführer Jürgen Mindel sagt.
Die IAA in München ist die wichtigste Bühne der bedrängten deutschen Autohersteller auf heimatlichem Boden. Die chinesischen Herausforderer wollen in die Offensive gehen. Ein prominenter Name fehlt.
13:15 Uhr
1 min.
„Storch im Anflug“: Messe für werdende Eltern in Döbeln
Die Veranstalter von „Storch im Anflug“ bringen zur fünften Auflage ihr Maskottchen mit.
Freiberufliche Hebammen unterstützen junge Familien auf der Messe „Storch im Anflug“ in Döbeln.
Marion Gründler
24.08.2025
2 min.
Ein Stück Munch für Zuhause: Das ist der Merchandise zur Ausstellung der Chemnitzer Kunstsammlungen
Auf vielen Objekten ist das wohl berühmteste Motiv des Künstlers zu sehen.
Seit knapp zwei Wochen lockt die neue Munch-Ausstellung mit weltbekannten Kunstwerken. Wer vom Anschauen nicht genug bekommt, kann sie auch in sämtlichen Ausführungen mitnehmen. Ein Überblick.
Cora Lantzsch
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
Mehr Artikel