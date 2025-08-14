Konkreter und exklusiver: Was die Macher vom „Light our Vision“ in Chemnitz 2025 wollen

Das dritte Lichtkunstfestival in Chemnitz wird im Kulturhauptstadtjahr planmäßig ein besonderes: gehaltvoller, aber trotzdem nicht größer. Linda Hüttner und Lotte Claudia Fischer wollen zurück zum Ursprung.

Was soll aus der Brachfläche hinter dem Behördenriegel an der Brückenstraße werden? Diese städtebauliche Frage treibt Linda Hüttner und Claudia Lotte Fischer vom Verein für Baukultur seit dem ersten „Light our Vision“ vor zwei Jahren sichtbar um. Der „Nicht-Ort“, fiktiv als Marienplatz getauft, soll immer wieder aufs Neue „zum...