Kosmos 2025: So viele Besucher waren da

Drei Tage ging das Kosmos in diesem Jahr. 2024 kamen 70.000 an einem Tag. Am Montag meldeten die Macher die Gesamtbesucherzahl. Das ist aber nicht die einzige beeindruckende Zahl.

Dass am vergangenen Wochenende Rekorde fallen, war klar. Im Kulturhauptstadtjahr erstreckte sich das Kosmos-Festival als einer der Höhepunkte im Programm über drei statt nur einen Tag. Für Freitag wurden 15.000 Menschen gemeldet, Samstag (Hauptveranstaltungstag) sollen es 90.000 gewesen sein. Und dann gab es ja auch noch den Sonntag. Am Montag...