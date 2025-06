Kosmos Chemnitz 2025: Überblick bei 300 Programmpunkten an drei Tagen verloren? Hier gibt es Orientierung

Vom 13. bis 15. Juni steigt das Kosmos-Festival rund um den Schloßteich. Von Tanz über Diskussion, Rap bis Punk wird es so kleinteilig wie nie. Die „Freie Presse“ richtet die Scheinwerfer auf einige Perlen.

Was hat das Chemnitzer Kosmos zu bieten? Bei 300 Programmpunkten an drei Tagen fällt die Entscheidung in diesem Jahr keineswegs einfach. Hier sind einige Kosmos-Perlen: