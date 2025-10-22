Kosmos, „Unseen Biennale“ und Kuha-Feeling: Was in Chemnitz nach 2025 kommen soll

Chemnitz
Noch gut fünf Wochen, dann ist das Kulturhauptstadtjahr offiziell vorbei. Und dann? Geht es weiter. Anders, aber es gibt viele Ideen, wie die Stadt und die Region das Erbe erhalten wollen. Das sind die wichtigsten Eckpunkte.
Noch ist Chemnitz voller Touristen, die Munch-Ausstellung in den Kunstsammlungen läuft wie Bolle und der große Höhepunkt auf dem „Purple Path“ steht mit der Eröffnung der Lichtskulptur von James Turrell noch bevor. Aber Ende November endet das Kulturhauptstadtjahr 2025.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.