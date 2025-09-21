Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Kritiker feiern Chemnitzer „Rummelplatz“-Oper – Mitreißendes Spektakel, Höhepunkt des Kulturhauptstadtjahrs, Sternstunde

Bild: Nasser Hashemi/Oper Chemnitz
Bild: Nasser Hashemi/Oper Chemnitz
Kultur
Kritiker feiern Chemnitzer „Rummelplatz“-Oper – Mitreißendes Spektakel, Höhepunkt des Kulturhauptstadtjahrs, Sternstunde
Redakteur
Von Frank Hommel
Dass Chemnitz im Mittelpunkt der kulturellen Wahrnehmung Deutschlands steht, kommt selbst im Kulturhauptstadtjahr selten vor. Die Oper „Rummelplatz“ aber stößt überregional auf Begeisterung.

Als erstes hatte sich Deutschlandfunk Kultur zu Wort gemeldet. Noch in der Sendung „Fazit“, ausgestrahlt in der Nacht zu Sonntag, berichtete dort der Deutschlandfunk-Kritiker Georg Kasch über die Welturaufführung der Wismut-Oper „Rummelplatz“, angelehnt an den gleichnamigen, in der DDR unterdrückten Roman von Werner Bräunig. Das Stück...
Mehr Artikel