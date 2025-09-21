Kritiker feiern Chemnitzer „Rummelplatz“-Oper – Mitreißendes Spektakel, Höhepunkt des Kulturhauptstadtjahrs, Sternstunde

Kultur
Dass Chemnitz im Mittelpunkt der kulturellen Wahrnehmung Deutschlands steht, kommt selbst im Kulturhauptstadtjahr selten vor. Die Oper „Rummelplatz“ aber stößt überregional auf Begeisterung.
Als erstes hatte sich Deutschlandfunk Kultur zu Wort gemeldet. Noch in der Sendung „Fazit“, ausgestrahlt in der Nacht zu Sonntag, berichtete dort der Deutschlandfunk-Kritiker Georg Kasch über die Welturaufführung der Wismut-Oper „Rummelplatz“, angelehnt an den gleichnamigen, in der DDR unterdrückten Roman von Werner Bräunig. Das Stück...
