Künstlerin aus Reichenbach feiert 80. Geburtstag mit vielen Gratulanten und Livemusik im Atelier

Marietta Jeschke hat die Kulturszene der Stadt geprägt. Sie etablierte die Kunsthalle, malt und zeichnet bis heute und freut sich auf zwei Ausstellungen. Eine davon in der Kulturhauptstadt Europas.

Gewitter und peitschender Regen konnten die Gratulanten am Mittwochabend nicht abhalten. Freunde, Wegbegleiter und die Familie feierten im Atelier in der Fritz-Schneider-Straße 19 in Reichenbach den 80. Geburtstag von Marietta Jeschke. Die Malerin, Grafikerin und Objektkünstlerin hat mit ihren Arbeiten und mit ihrer Präsenz in Reichenbach und...