Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Bild für „KI im Quilt“ (Mitte) wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz generiert.
Das Bild für „KI im Quilt“ (Mitte) wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz generiert. Bild: Andreas Kretschel
Das Bild für „KI im Quilt“ (Mitte) wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz generiert.
Das Bild für „KI im Quilt“ (Mitte) wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz generiert. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Künstliche Intelligenz und Karpfenschuppen: So weit reicht die Textilkunst in Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Ausstellung „Was gibt‘s Neues – Textilkünstlerische Denkanstöße“ zeigt Arbeiten von 30 Künstlern aus sechs Ländern. Experimentiert wird sowohl mit Materialien als auch mit modernen Technologien.

Gleich beim Betreten der aktuellen Sonderausstellung im Textil- und Rennsportmuseum fällt der Blick des Besuchers auf eines der auffälligsten Exponate der aktuellen Sonderausstellung. Mit seinem Format von 1,30 mal 1,28 Metern ist das Werk „KI im Quilt“ schon wegen der Ausmaße nicht zu übersehen. Dazu kommen die intensiven, fast knalligen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.09.2025
4 min.
Hohenstein-Ernstthal: Kanadische Künstler wandeln auf den Spuren von Karl May
Die tschechische Organisatorin Tereza Koranda Dvorakova vor dem Werk „Die Krallen des Tigers unter den Handschuhen“ von Julie Oakes.
Mit einer künstlerischen Stadtprozession und der Eröffnung einer Ausstellung mit Arbeiten kanadischer Künstler wird am Samstag eine skurrile Brücke von Karl May zur Kulturhauptstadt geschlagen.
Cristina Zehrfeld
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
12:40 Uhr
2 min.
Fachkräftemangel bleibt große Hürde für Sachsens Betriebe
Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) attestiert den sächsischen Unternehmen Stärke und Anpassungsfähigkeit. (Archivbild)
Mehr als die Hälfte der sächsischen Betriebe fand 2024 keine passenden Fachkräfte. Warum viele Unternehmen bei Einstellungen Kompromisse eingehen.
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
14:00 Uhr
1 min.
Hohenstein-Ernstthal: Diskussion in der Ausstellung „You May Dream in HOT“
In der Schau „You May Dream in HOT“ gibt es eine Diskussion zum Thema Aussöhnung.
Kanadische und deutsche Experten treffen sich im Verein „Silberbüchse“, um über das Thema Aussöhnung zu sprechen.
Cristina Zehrfeld
12:50 Uhr
4 min.
Wenn die Auerbacher Innenstadt zum Feld wird: Hobbybauern fahren am Rathaus die Ernte ein
Jörg Schneider (links) schafft frisches Material für die Getreideverarbeitung heran.
Bei Sonne und Wärme satt hat Auerbach am Kirmes-Wochenende Sommerfest gefeiert. Für Besucher gab es alles, was Spannung und gute Laune versprach: Musik, Mitmachaktionen, Kunst, Kulinarisches und Historisches.
Sylvia Dienel
Mehr Artikel