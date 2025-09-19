Künstliche Intelligenz und Karpfenschuppen: So weit reicht die Textilkunst in Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Die Ausstellung „Was gibt‘s Neues – Textilkünstlerische Denkanstöße“ zeigt Arbeiten von 30 Künstlern aus sechs Ländern. Experimentiert wird sowohl mit Materialien als auch mit modernen Technologien.
Gleich beim Betreten der aktuellen Sonderausstellung im Textil- und Rennsportmuseum fällt der Blick des Besuchers auf eines der auffälligsten Exponate der aktuellen Sonderausstellung. Mit seinem Format von 1,30 mal 1,28 Metern ist das Werk „KI im Quilt“ schon wegen der Ausmaße nicht zu übersehen. Dazu kommen die intensiven, fast knalligen...
