Kuha-Finale in Chemnitz: Ein Münchner Dauergast und seine Bilanz zur Kulturhauptstadt

Seit 15 Jahren bereist der Münchner Tino Oelker die Kulturhauptstädte Europas. In diesem Jahr war er schon sechsmal in Chemnitz. Was er an der Stadt schätzt – und was ihm nicht gefallen hat.

Dass das Reisen zu Tino Oelkers Hobbys gehört, erkennt man, wenn man ihn anruft. In seiner Handynummer steckt ein Zahlenkombination, die Kenner sofort an ein bestimmtes Flugzeug denken lässt. Ja, das sei bewusst so gewählt, sagt Oelker. „Ich habe ein großes Interesse an Mobilität, vom Fahrrad bis zur Concorde." Und mobil war er durchaus...