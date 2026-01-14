Kuha vorbei – und nun, Chemnitz? Knapp 200 Besucher waren bei Podiumsdiskussion der „Freien Presse“

Die Debatte in der Hartmannfabrik ist vorbei. Das sind die Bilder des Abends.

Wie uns der Schwung aus dem Kulturhauptstadtjahr für Chemnitz und die Region erhalten bleiben kann – darüber diskutierten der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze, „Weltecho“-Chefin Julia Voigt und der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Chemnitz, Gunnar Bertram. Die „Freie Presse“ hatte unter dem Titel „Fertsch! Kuha vorbei –...