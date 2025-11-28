Kulturhauptstadt 2025: Sind wir jetzt fertsch damit in Chemnitz? Sind wir nicht!

Der Ausnahmezustand in Chemnitz geht zu Ende. Das Kuha-Jahr ist rum. Das letzte Wochenende bittet noch einmal zum Tanz. Was danach daraus wird, haben die Chemnitzer in der Hand.

Noch einmal feiern, dann Füße hoch, Weihnachten. Das Kulturhauptstadtjahr ist rum. Aus, vorbei, fertsch. „Euja“, war gestern, dieses trotzige „Ja-wir-wollen-das!“ auf zahlreichen Aufklebern in der Stadt. Jetzt ist es vollbracht, Aufgabe erledigt. Aber sind wir in Chemnitz wirklich fertsch damit? Sind wir nicht! Noch einmal feiern, dann Füße hoch, Weihnachten. Das Kulturhauptstadtjahr ist rum. Aus, vorbei, fertsch. „Euja“, war gestern, dieses trotzige „Ja-wir-wollen-das!“ auf zahlreichen Aufklebern in der Stadt. Jetzt ist es vollbracht, Aufgabe erledigt. Aber sind wir in Chemnitz wirklich fertsch damit? Sind wir nicht!