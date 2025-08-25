Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Chemnitzer Autor Stefan Tschök. Er lädt zur Lesung in die Lößnitzer Kirche ein.
Der Chemnitzer Autor Stefan Tschök. Er lädt zur Lesung in die Lößnitzer Kirche ein.
Aue
Kulturhauptstadt 2025: Und was hat man im Erzgebirge davon?
Redakteur
Von Heike Mann
Der Chemnitzer Autor Stefan Tschök geht der Frage nach, was die Kommunen am Purple Path vom Kulturhauptstadt-Jahr haben. Dazu will er in Lößnitz ins Gespräch kommen.

Lößnitz ist eine von 38 Städten und Gemeinden am Kunst- und Skulpturenweg Purple Path, der im Kulturhauptstadtjahr Chemnitz 2025 ein nachhaltig konzipiertes und gestaltetes Skulpturen-Museum in öffentlichen Räumen schafft. In Lößnitz befindet sich das von Rebecca Horn geschaffene Werk „The Universe in a Pearl“, in der Hospitalkirche St....
