Kulturhauptstadt 2025: Und was hat man im Erzgebirge davon?

Aue
Der Chemnitzer Autor Stefan Tschök geht der Frage nach, was die Kommunen am Purple Path vom Kulturhauptstadt-Jahr haben. Dazu will er in Lößnitz ins Gespräch kommen.
Lößnitz ist eine von 38 Städten und Gemeinden am Kunst- und Skulpturenweg Purple Path, der im Kulturhauptstadtjahr Chemnitz 2025 ein nachhaltig konzipiertes und gestaltetes Skulpturen-Museum in öffentlichen Räumen schafft. In Lößnitz befindet sich das von Rebecca Horn geschaffene Werk „The Universe in a Pearl“, in der Hospitalkirche St....
