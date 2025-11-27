Kulturhauptstadt-Chef Stefan Schmidtke im Interview: „Wir werden 2026 in einer anderen Stadt leben“

Chemnitz. Stefan Schmidtke ist einer der führenden Köpfe hinter der Kulturhauptstadt. Wie hat er dieses Jahr erlebt? Was hätte er heute anders gemacht? Was wird bleiben?

Es ist ein Montagvormittag im November, durch das Besucherzentrum der Kulturhauptstadt wuseln Freiwillige, blaue Shirts, Programmbücher in den Händen. In den vergangenen Monaten ist die Hartmannfabrik, die lange Zeit leer stand, zu einem lebendigen kulturellen Zentrum geworden. Das Freiwilligen-Projekt ist eines der Beispiele, das Stefan...