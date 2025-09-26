Kulturhauptstadt-Jahr in Chemnitz bald zu Ende: Kommt zum Schluss noch mal ein Knaller?

80.000 Menschen kamen zur großen Eröffnung am 18. Januar. Jetzt neigt sich Chemnitz 2025 dem Ende zu. Was zum Abschluss geplant ist und wo das Highlight stattfindet.

Kaum zu glauben, aber wahr: Chemnitz 2025 ist bald zu Ende. Wer jetzt sentimental wird, der kann sich daran festhalten: Chemnitz ist die Kulturhauptstadt gelungen. Das kann man jetzt schon sagen. Und ein bisschen kommt noch. Was genau, haben die Kulturhauptstadtmacher jetzt einmal präzisiert. Der Abschlussknaller findet nicht in Chemnitz statt....