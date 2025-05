Kulturhauptstadt: Wie Dresden und Leipzig jetzt für Chemnitz werben

Die Verkehrsbetriebe in Chemnitz, Leipzig und Dresden wollen mit Straßenbahnwerbung gegenseitig auf sich aufmerksam machen

Chemnitz.

Die Verkehrsbetriebe von Chemnitz (CVAG), Leipzig (LVB) und Dresden (DVB) haben eine neue Werbeaktion gestartet. Die Idee dahinter ist, dass auf Straßenbahnen der Städte jeweils für die anderen Werbung gemacht werden soll. Das heißt, in Dresden und Leipzig rollt künftig jeweils eine Bahn, deren Äußeres so gestaltet ist, das es für die Kulturhauptstadt 2025 wirbt und auf sie aufmerksam machen soll. Im Gegenzug werden bald auch jeweils eine Bahn der CVAG mit Werbung für die sächsischen Schwesterstädte in Chemnitz zu sehen sein. Ulf Middelberg (LVB), Jens Maiwald (CVAG), Sybille Sonntag (Chemnitz 2025), Bürgermeister Knut Kunze und Andreas Hemmersbach (DVB) (Foto von links) präsentierten am Garagencampus Bilder des Vorhabens mit den Straßenbahnen Leipzig und Dresden.(reu)