Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz Kulturhauptstadt 2025
  • |

  • Kulturhauptstadtjahr „kein Rekordjahr“? Was Branchenkollegen zur Kritik des Chefs vom Chemnitzer „Hotel an der Oper“ sagen

Tino Eckhold vom Biendo-Hotel (links), Anja Hofmann vom „Hotel Chemnitzer Hof“ und Roland Keilholz vom Alexxanders bewerten den Erfolg der Kulturhauptstadt unterschiedlich.
Tino Eckhold vom Biendo-Hotel (links), Anja Hofmann vom „Hotel Chemnitzer Hof“ und Roland Keilholz vom Alexxanders bewerten den Erfolg der Kulturhauptstadt unterschiedlich. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Im Congress-Hotel stiegen die Übernachtungszahlen gegenüber dem Vorjahr um ein Drittel.
Im Congress-Hotel stiegen die Übernachtungszahlen gegenüber dem Vorjahr um ein Drittel. Bild: Ulf Dahl/Archiv
In den vergangenen fünf Jahren hat Chemnitz drei neue Hotels bekommen, darunter das „Super 8“ neben dem Archäologiemuseum.
In den vergangenen fünf Jahren hat Chemnitz drei neue Hotels bekommen, darunter das „Super 8“ neben dem Archäologiemuseum. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Tino Eckhold vom Biendo-Hotel (links), Anja Hofmann vom „Hotel Chemnitzer Hof“ und Roland Keilholz vom Alexxanders bewerten den Erfolg der Kulturhauptstadt unterschiedlich.
Tino Eckhold vom Biendo-Hotel (links), Anja Hofmann vom „Hotel Chemnitzer Hof“ und Roland Keilholz vom Alexxanders bewerten den Erfolg der Kulturhauptstadt unterschiedlich. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Im Congress-Hotel stiegen die Übernachtungszahlen gegenüber dem Vorjahr um ein Drittel.
Im Congress-Hotel stiegen die Übernachtungszahlen gegenüber dem Vorjahr um ein Drittel. Bild: Ulf Dahl/Archiv
In den vergangenen fünf Jahren hat Chemnitz drei neue Hotels bekommen, darunter das „Super 8“ neben dem Archäologiemuseum.
In den vergangenen fünf Jahren hat Chemnitz drei neue Hotels bekommen, darunter das „Super 8“ neben dem Archäologiemuseum. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Kulturhauptstadtjahr „kein Rekordjahr“? Was Branchenkollegen zur Kritik des Chefs vom Chemnitzer „Hotel an der Oper“ sagen
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eric Stahnke vom Hotel an der Oper hatte eine ernüchternde Bilanz für das Kulturhauptstadtjahr gezogen. Von anderen Hoteliers der Stadt kommt Zustimmung, aber auch Unverständnis.

Zum Finale der Kulturhauptstadt am Samstag dürfte es noch einmal voll werden in Chemnitz. Ob auch die 20 Hotels der Stadt einen Boom erleben, bleibt abzuwarten. Sie haben zweifelsohne vom Kulturhauptstadtjahr profitiert – aber auch in dem Ausmaß, wie sie es sich erhofft haben? Im „Freie Presse“-Interview hatte der Direktor des „Hotel an...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
4 min.
Kürzungen bei HIV treffen Frauen und Kinder besonders stark
Wird die Welt im Kampf gegen HIV und Aids um Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte zurückgeworfen? (Archivbild)
Große Fortschritte im Kampf gegen HIV drohen durch Finanzkürzungen verloren zu gehen - und damit auch die Hoffnung auf eine Aids-freie Welt. Millionen zusätzliche Infektionen drohen.
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
30.11.2025
5 min.
Erste Bilanz der Kulturhauptstadt: Schub für Chemnitz, Reserven im Umland
Mehr als 2000 Veranstaltungen lockten unter dem Motto „C the Unseen“ schätzungsweise zwei Millionen Besucher in die Stadt — Einheimische und Gäste.
Mehr als zwei Millionen Menschen zog das Kuha-Programm in die Stadt und die Kommunen der Kulturhauptstadtregion. Jeder zehnte Besucher buchte ein Hotelbett in Chemnitz. Neben Rekorden zeigt sich in einer ersten Bilanz auch die Tendenz, dass nicht alle profitierten.
Nicole Jähn, Ronny Schilder
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
22.11.2025
6 min.
Chemnitzer Hotel-Direktor über Kulturhauptstadtjahr: „Wir fahren jetzt nicht mit dem Ferrari vom Hof“
 4 Bilder
Eric Stahnke leitet seit elf Jahren das Hotel an der Oper. Vom Kulturhauptstadtjahr zeigt er sich enttäuscht.
Eric Stahnke leitet das „Hotel an der Oper“. Im Gespräch mit Benjamin Lummer und Christian Mathea sagt er, warum die gestiegenen Touristenzahlen in diesem Jahr nicht ausreichen, was ihn am Kuha-Jahr enttäuscht hat und was nun passieren müsste.
Benjamin Lummer, Christian Mathea
Mehr Artikel