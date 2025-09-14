Kulturstaatsminister Wolfram Weimer zu Gast in Chemnitz

Der Politiker spricht bei einer Podiumsdiskussion über Fragen zu Kultur und europäischer Identität.

Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Wolfram Weimer (parteilos), nimmt am Dienstag, 16. September, an einer Podiumsdiskussion in der Hartmannfabrik teil. Unter dem Titel „Kultur und Identität – Widerspruch oder Einheit“ spricht er mit Sachsens Ministerin für Kultur und Tourismus, Barbara Klepsch (CDU),...