Kunst von Ronald Münch in Chemnitz: „Lasst mal los!“

Chemnitz
Auf dem Vorplatz der Hartmannfabrik steht seit Kurzem eine Metallplastik des Chemnitzer Künstlers Ronald Münch. Zwei weitere Werke einer Aktion des Künstlerbundes folgen im Frühjahr.
Eigentlich sollte die Bevölkerung in die Ideenfindung für drei Arbeiten nahe des Flusses unter dem Titel „Ortskundig“ einbezogen werden. Doch der Aufruf des Chemnitzer Künstlerbundes (CKB) fand kaum Resonanz. „Keine Aussage ist auch eine Aussage“, bemerkt der Vorstand des Verbandes dazu.
