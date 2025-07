Kunstprojekt in Freiberg: Schüler bemalen Schulfassade gemeinsam mit Michael Fischer-Art

Ein farbenfrohes Kunstwerk auf dem Freiberger Wasserberg: Gemeinsam mit dem bekannten Künstler Michael Fischer-Art gestalteten Schüler des Förderzentrums „Käthe Kollwitz“ die Fassade ihrer Schule.

Der Ausnahmekünstler Michael Fischer-Art hinterlässt farbenfrohe Spuren in der ganzen Welt. Ob das Wandbild zur Erinnerung an die Friedliche Revolution in Leipzig, ein bemalter Tempel in Nepal oder ein bebilderter Kindergarten in China: Seine Werke sind ebenso vielfältig wie auffällig. In Freiberg ist seine Handschrift ebenfalls unübersehbar...