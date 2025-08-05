Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Vor der Ausstellung „European Realities" stehen die Besucher Schlange.
Vor der Ausstellung „European Realities" stehen die Besucher Schlange. Bild: Jana Peters
Chemnitz
Kurz vor Ende der Ausstellung: Schlangen vorm Chemnitzer Museum Gunzenhauser und längere Öffnungszeiten
Redakteur
Von Jana Peters
Nach der Verlängerung kommt im neuen Jahr allerdings ein weiterer Schließtag für alle Einrichtungen der Kunstsammlungen hinzu.

Nur noch bis 10. August ist die Ausstellung „European Realities“ im Museum Gunzenhauser zu sehen. Kurz vor Schluss bilden sich sogar regelmäßig Schlangen vor dem Haus. Aufgrund der hohen Nachfrage verlängert das Museum seine Öffnungszeiten bis 10. August. Am Mittwoch ist von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Von Donnerstag bis Sonntag kann die...
