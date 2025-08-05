Kurz vor Ende der Ausstellung: Schlangen vorm Chemnitzer Museum Gunzenhauser und längere Öffnungszeiten

Chemnitz
Nach der Verlängerung kommt im neuen Jahr allerdings ein weiterer Schließtag für alle Einrichtungen der Kunstsammlungen hinzu.
Nur noch bis 10. August ist die Ausstellung „European Realities“ im Museum Gunzenhauser zu sehen. Kurz vor Schluss bilden sich sogar regelmäßig Schlangen vor dem Haus. Aufgrund der hohen Nachfrage verlängert das Museum seine Öffnungszeiten bis 10. August. Am Mittwoch ist von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Von Donnerstag bis Sonntag kann die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.