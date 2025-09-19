Kurz vor „Rummelplatz“-Premiere in Chemnitz: Oper trifft Eishockey

Obwohl am Samstag mit „Rummelplatz“ die wichtigste Premiere der Opernsaison ansteht, kommt GMD Benjamin Reiners kurz davor zu einem Spiel des Eishockey-Nachwuchses. Danach geht er aber auf Nummer sicher.

Wenn die Eishockeyspieler der Altersklasse U11 am Samstag zu ihrem Saison-Eröffnungsturnier in der Eishalle stehen, wird es feierlich. Rund ein Dutzend Musiker und Musikerinnen der Robert-Schumann-Philharmonie werden die Europafanfare und die Nationalhymne spielen, während die Kinder nervös in ihrer Eishockey-Montur stehen. Wenn die Eishockeyspieler der Altersklasse U11 am Samstag zu ihrem Saison-Eröffnungsturnier in der Eishalle stehen, wird es feierlich. Rund ein Dutzend Musiker und Musikerinnen der Robert-Schumann-Philharmonie werden die Europafanfare und die Nationalhymne spielen, während die Kinder nervös in ihrer Eishockey-Montur stehen.