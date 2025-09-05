Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Satz „Deutschland mordet mit“ wurde zunächst abgehängt, aber Kritik übten die Protestbriefschreiber auch am Kartenmaterial am Boden. Zu manipulativ, weil Fakten weglassend, meinen sie. Jedoch lassen auch die Kritiker Fakten weg, konkret ein Gerichtshofsurteil und eine UN-Resolution, die von Israel Rückgabe der seit 1967 besetzten Gebiete fordern.
Der Satz „Deutschland mordet mit" wurde zunächst abgehängt, aber Kritik übten die Protestbriefschreiber auch am Kartenmaterial am Boden. Zu manipulativ, weil Fakten weglassend, meinen sie. Jedoch lassen auch die Kritiker Fakten weg, konkret ein Gerichtshofsurteil und eine UN-Resolution, die von Israel Rückgabe der seit 1967 besetzten Gebiete fordern.
Letztes Wochenende der Chemnitzer Ibug: Werden die umstrittenen Kunstwerke gezeigt?
Von Jens Eumann
Nach den Antisemitismusvorwürfen haben sich die Veranstalter mit Experten beraten und entschieden. Auch einer der kritisierten Künstler hat sich inzwischen geäußert.

Die Macher des Chemnitzer Kunstfestivals Ibug machen zum Abschlusswochenende die zunächst wegen Antisemitismuskritik teilweise abgehängten Kunstwerke wieder der Öffentlichkeit zugänglich. Das teilte der Vorstand des Ibug-Vereins am Freitagnachmittag kurz vor Öffnung zum dritten Festivalwochenende mit. Zu dem Schritt habe man sich „nach...
