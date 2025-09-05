Letztes Wochenende der Chemnitzer Ibug: Werden die umstrittenen Kunstwerke gezeigt?

Nach den Antisemitismusvorwürfen haben sich die Veranstalter mit Experten beraten und entschieden. Auch einer der kritisierten Künstler hat sich inzwischen geäußert.

Die Macher des Chemnitzer Kunstfestivals Ibug machen zum Abschlusswochenende die zunächst wegen Antisemitismuskritik teilweise abgehängten Kunstwerke wieder der Öffentlichkeit zugänglich. Das teilte der Vorstand des Ibug-Vereins am Freitagnachmittag kurz vor Öffnung zum dritten Festivalwochenende mit. Zu dem Schritt habe man sich „nach...