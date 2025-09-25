Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das „Light Our Vision“ 2025 ist vom 24. bis 27. September zu sehen. Ein Highlight ist die großflächige Installation auf der Opernfassade am Theaterplatz. Bild: Andreas Seidel
Das „Light Our Vision“ 2025 ist vom 24. bis 27. September zu sehen. Ein Highlight ist die großflächige Installation auf der Opernfassade am Theaterplatz. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Leuchten die Kunstwerke auf dem "Light Our Vision" ein? Das sagen die Besucherinnen und Besucher
Redakteur
Von Paula Klüver
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Lichtkunstfestival „Light Our Vision“ in der Chemnitzer Innenstadt ist gestartet. Es soll bis Samstagabend Anstöße liefern, den öffentlichen Raum gemeinsam neu zu denken. Doch kommt diese Vision bei den Besucherinnen und Besuchern an?

Ein Countdown läuft auf der Fassade des Roten Turms. Um ihn herum haben sich bereits zahlreiche Menschen versammelt und blicken gespannt nach oben. Mit dem Ablauf des Countdowns ertönt Musik und Wasser strömt über die Turmmauern – kein echtes Wasser, sondern Licht. Aus den Wellen steigt ein tanzendes Wesen empor. Am Ende wird alles von einer...
