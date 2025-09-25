Leuchten die Kunstwerke auf dem "Light Our Vision" ein? Das sagen die Besucherinnen und Besucher

Das Lichtkunstfestival „Light Our Vision“ in der Chemnitzer Innenstadt ist gestartet. Es soll bis Samstagabend Anstöße liefern, den öffentlichen Raum gemeinsam neu zu denken. Doch kommt diese Vision bei den Besucherinnen und Besuchern an?

Ein Countdown läuft auf der Fassade des Roten Turms. Um ihn herum haben sich bereits zahlreiche Menschen versammelt und blicken gespannt nach oben. Mit dem Ablauf des Countdowns ertönt Musik und Wasser strömt über die Turmmauern – kein echtes Wasser, sondern Licht. Aus den Wellen steigt ein tanzendes Wesen empor. Am Ende wird alles von einer... Ein Countdown läuft auf der Fassade des Roten Turms. Um ihn herum haben sich bereits zahlreiche Menschen versammelt und blicken gespannt nach oben. Mit dem Ablauf des Countdowns ertönt Musik und Wasser strömt über die Turmmauern – kein echtes Wasser, sondern Licht. Aus den Wellen steigt ein tanzendes Wesen empor. Am Ende wird alles von einer...