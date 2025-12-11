Leuchten und Singen: Musik-Projekt lädt Chemnitz zum Lampionumzug ein

Chemnitz
Mit Community Music bringt ein Paar die verschiedensten Menschen zusammen, zum Singen und Musizieren. Kredo: Jeder kann es, nichts ist falsch. Jetzt ist eine besondere Veranstaltung geplant.
Nur zwei Jahre lang wollten Marleen Kiesel und Matt Robinson in Chemnitz bleiben. Die beiden kamen Anfang 2025, um hier Community Music als Kulturhauptstadt-Projekt zu etablieren. Das ist ein musikpädagogisches Konzept, das seit Jahrzehnten weltweit erfolgreich ist. Es ist sogar ein Studiengang. In Deutschland dagegen ist es noch weitgehend...
