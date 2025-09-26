Lewandowsky statt Lewandowski: Die Geheimnisse hinter der Licht- und Toninstallation im Taurasteinturm Burgstädt

Chemnitz Umland
In einer spannenden Talkrunde mit dem Autor Stefan Tschök enthüllt Bürgermeister Lars Naumann Hintergründe des Kulturhauptstadtprojektes im Taurasteinturm. Ausgangspunkt war eine Namensverwechslung.
Nun ist die Katze aus dem Sack: Die Licht- und Soundinstallation im Taurasteinturm, die am 21. September eröffnet wurde, hätte es beinahe nicht gegeben. In einer Talkrunde mit dem Autor Stefan Tschök am Donnerstagabend in Burgstädt plauderte Bürgermeister Lars Naumann aus dem Nähkästchen. „Ja, als ich den Namen Lewandowsky hörte, dachte...
