„Light Our Vision“ in Chemnitz: Die schönsten Bilder vom Lichtkunst-Festival

Zum dritten Mal läuft das Festival „Light Our Vision“ in Chemnitz. Von Mittwoch- bis Samstagabend werden verschiedene Gebäude in der Innenstadt kunstvoll angestrahlt.

Am Mittwoch ist in Chemnitz die dritte Ausgabe des Lichtfestivals „Light Our Vision“ gestartet. Eine Vorschau darauf, was dort zu sehen sein wird, gab es bereits am Dienstagabend. Das Festival findet in diesem Jahr von Mittwoch bis Samstag statt.