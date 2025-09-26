Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Start des „Light Our Vision“-Festivals in der Chemnitzer Innenstadt. Initiatorin des Lichtspektakels ist die Chemnitzer Bauunternehmerin Linda Hüttner.
Start des „Light Our Vision“-Festivals in der Chemnitzer Innenstadt. Initiatorin des Lichtspektakels ist die Chemnitzer Bauunternehmerin Linda Hüttner. Bild: Ulf Dahl
Chemnitz
„Light Our Vision“ in Chemnitz: Die schönsten Bilder vom Lichtkunst-Festival
Von unserer Redaktion
Zum dritten Mal läuft das Festival „Light Our Vision“ in Chemnitz. Von Mittwoch- bis Samstagabend werden verschiedene Gebäude in der Innenstadt kunstvoll angestrahlt.

Am Mittwoch ist in Chemnitz die dritte Ausgabe des Lichtfestivals „Light Our Vision“ gestartet. Eine Vorschau darauf, was dort zu sehen sein wird, gab es bereits am Dienstagabend. Das Festival findet in diesem Jahr von Mittwoch bis Samstag statt.
25.09.2025
6 min.
So schön anstrengend ist diesmal „Light Our Vision“ in Chemnitz
Meinung
Redakteur
Mühen der Entwirrnis: „Light Our Vision“-Zukunftsportale auf dem Noch-Nichtort „Marienplatz“ hinter der „Parteisäge“ in Chemnitz.
Im Jahr der Kulturhauptstadt will das Lichtkunst-Festival richtig Schwung in die Debatte zum City-Umbau bringen. Dabei sind die Macher ebenso unterhaltsam wie überzeugend.
Tim Hofmann
13:00 Uhr
1 min.
„Light our Vision“: ZDF-Nachrichten berichten über Chemnitzer Lichtkunst-Festival
Moderator Christopher Wehrmann kündigt im „heute journal“ den Beitrag über „Light our Vision“ an.
„Light our Vision“ flimmerte am Donnerstagabend in die Wohnzimmer von Millionen Deutschen. Das Festival läuft noch zwei Tage.
Christian Mathea
Mehr Artikel