„Light our Vision“ in Chemnitz: So viele Menschen besuchten das Lichtkunstfestival 2025

Chemnitz
Das Wetter spielte in den vergangenen Tagen nicht so richtig mit. Dennoch ließen es sich Zehntausende nicht nehmen, den Marx-Kopf einmal ganz anders zu erleben oder sich mit Ideen für eine tote Fläche auseinanderzusetzen. Gab es einen neuen Rekord?
Das Lichtkunstfestival „Light our Vision“ ist zu Ende. Zwischen Mittwoch- und Samstagabend wurden in der Chemnitzer Innenstadt verschiedene Bauwerke und Fassaden von internationalen Künstlern mit Licht bespielt. Die Route reichte vom Roten Turm über das Karl-Marx-Monument, den Theaterplatz bis zur Universitätsbibliothek am Omnibusbahnhof.
