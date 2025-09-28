Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
„Light our Vision“: Visionen für einen Ort, der noch keiner ist.
„Light our Vision“: Visionen für einen Ort, der noch keiner ist. Bild: Ulf Dahl
Chemnitz
„Light our Vision“ in Chemnitz: So viele Menschen besuchten das Lichtkunstfestival 2025
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Wetter spielte in den vergangenen Tagen nicht so richtig mit. Dennoch ließen es sich Zehntausende nicht nehmen, den Marx-Kopf einmal ganz anders zu erleben oder sich mit Ideen für eine tote Fläche auseinanderzusetzen. Gab es einen neuen Rekord?

Das Lichtkunstfestival „Light our Vision“ ist zu Ende. Zwischen Mittwoch- und Samstagabend wurden in der Chemnitzer Innenstadt verschiedene Bauwerke und Fassaden von internationalen Künstlern mit Licht bespielt. Die Route reichte vom Roten Turm über das Karl-Marx-Monument, den Theaterplatz bis zur Universitätsbibliothek am Omnibusbahnhof.
