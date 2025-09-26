„Light our Vision“: ZDF-Nachrichten berichten über Chemnitzer Lichtkunst-Festival

„Light our Vision“ flimmerte am Donnerstagabend in die Wohnzimmer von Millionen Deutschen. Das Festival läuft noch zwei Tage.

Chemnitz. Direkt nach der Goldmedaille für den Schwimmer Josia Topf bei der Paralympics-WM in Singapur wurde bei der ZDF-Nachrichtensendung „heute journal“ am Donnerstagabend nach Chemnitz geschaltet. Moderator Christopher Wehrmann sagte, dass das Festival „Light our Vision“ bereits zum dritten Mal stattfindet. Es solle auch zeigen, wie Chemnitz in Zukunft aussehen könnte.

Das Lichtfestival läuft noch bis Samstag. An zehn Standorten sind jeweils von 19.30 bis 23 Uhr die Illuminationen zu erleben: Der Rote Turm ist nach einer Pause in diesem Jahr wieder dabei mit „Dissolving Boundaries“. Die Shows dauern 5 bis 10 Minuten, dazwischen 15 Minuten Pause für den Ortswechsel. Im Mittelpunkt steht das Areal hinter der Parteifalte. (cma)