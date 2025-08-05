„Live-Tag“: MDR bespielt am Freitag mit zahlreichen Formaten das Zentrum der Kulturhauptstadt Chemnitz

Kultur
Mit südamerikanischen Klängen startet der MDR-Musiksommer am 8. August in Chemnitz. Begleitet wird das Konzert vom großen Auftritt des MDR selbst – mit Live-Shows, Bühnenpräsenz und einem Dialoghaus.
Das Eröffnungskonzert des MDR-Musiksommers am 8. August in Chemnitz ist noch nicht gespielt – aber schon jetzt ein Erfolg: Die Nachfrage nach Tickets ist so hoch, dass der MDR zusätzliche Platzkapazitäten bereitstellt. Der Auftakt des Festivals fällt damit auf fruchtbaren Boden in der Europäischen Kulturhauptstadt 2025.
