Auf dem Chemnitzer Theaterplatz findet am 8. August das 34. MDR-Musiksommer-Open-Air-Konzert statt.
Auf dem Chemnitzer Theaterplatz findet am 8. August das 34. MDR-Musiksommer-Open-Air-Konzert statt. Bild: Opernhaus Chemnitz/Nasser Hashemi
Kultur
„Live-Tag“: MDR bespielt am Freitag mit zahlreichen Formaten das Zentrum der Kulturhauptstadt Chemnitz
Redakteur
Von Maurice Querner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit südamerikanischen Klängen startet der MDR-Musiksommer am 8. August in Chemnitz. Begleitet wird das Konzert vom großen Auftritt des MDR selbst – mit Live-Shows, Bühnenpräsenz und einem Dialoghaus.

Das Eröffnungskonzert des MDR-Musiksommers am 8. August in Chemnitz ist noch nicht gespielt – aber schon jetzt ein Erfolg: Die Nachfrage nach Tickets ist so hoch, dass der MDR zusätzliche Platzkapazitäten bereitstellt. Der Auftakt des Festivals fällt damit auf fruchtbaren Boden in der Europäischen Kulturhauptstadt 2025.
