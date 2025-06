Programm, Lageplan, Line up: In diesem Liveblog gibt es alle Informationen zum Kosmos Chemnitz 2025. Die Redakteurinnen des „fetzt.“-Newsletters, unserem wöchentlichen Kulturhauptstadt-Update, tickern am Kosmos-Wochenende vom Festival in der Kulturhauptstadt. Bild: Mark Frost/Archiv

Mitarbeiter aus dem Motorenwerk von Volkswagen in Chemnitz beteiligen sich mit ihren Porträts an dem Kunstprojekt „Inside Out“, das im Rahmen des Kosmos-Festivals vor dem Karl-Marx-Monument stattfindet. Seit 2011 haben mehr als 550.000 Menschen aus 152 Ländern an „Inside out“ teilgenommen. Die Idee hinter dem Projekt ist, gesellschaftlich relevante Themen wie Vielfalt, Gemeinschaft, Feminismus, Rassismus oder Klimawandel sichtbar zu machen. Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Auftritt von Team Scheisse beim Kosmos-Festival: Mikros an, Stimmung da – Chemnitz zeigt sich textsicher. Bild: Marcus Legner

Juli, hier beim Soundcheck am Samstagmittag, treten am Abend ab 21 Uhr auf der Kosmosbühne auf. Bild: Denise Märkisch

Highlight fürs junge Publikum: Deine Freunde auf der Mainstage. Unsere Redakteurinnen des „fetzt.“-Newsletters, unserem wöchentlichen Kulturhauptstadt-Update, tickern am Kosmos-Wochenende vom Festival in der Kulturhauptstadt. Bild: Jana Peters

Die Bühne an der Hundewiese - hier kommt Nura. Bild: Kirsten Erlebach

Juli mit „Die perfekte Welle“ beim Kosmos am Samstagabend in Chemnitz. Bild: Marcus Legner

Am Sonntag geht das Kosmos-Festival in Chemnitz weiter. Bild: Marcus Legner

Chemnitz 15.06.2025

Liveticker vom Kosmos: Besucherrekord am Samstag – so läuft der Festival-Sonntag in Chemnitz

Von Freie Presse 0:00 Anhören

Zwei Tage Ausnahmezustand in der Chemnitzer Innenstadt – und das Festivalfieber geht weiter. Am Freitag und Samstag wurde der Besucherrekord geknackt, heute folgt das große Finale. In unserem Liveticker gibt’s alle Highlights, Updates und Eindrücke direkt von den Bühnen und ringsum. Chemnitz. Der Samstag war laut, bunt und sonnig. Auf den Bühnen rund um den Schloßteich traten Bands wie Juli, Deine Freunde und Kaffkiez auf. Aber auch an anderen Veranstaltungsorten in Chemnitz gab es zahlreiche Aktionen und Mitmach-Projekte. Weiter geht es hier mit dem Festival-Sonntag im Überblick.

