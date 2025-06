Liveticker vom Kosmos-Festival Chemnitz: Debatten, Sport, Musik

Mitarbeiter aus dem Motorenwerk von Volkswagen in Chemnitz beteiligen sich mit ihren Porträts an dem Kunstprojekt „Inside Out“, das im Rahmen des Kosmos-Festivals vor dem Karl-Marx-Monument stattfindet. Seit 2011 haben mehr als 550.000 Menschen aus 152 Ländern an „Inside out“ teilgenommen. Die Idee hinter dem Projekt ist, gesellschaftlich relevante Themen wie Vielfalt, Gemeinschaft, Feminismus, Rassismus oder Klimawandel sichtbar zu machen. Die Redakteurinnen des „fetzt.“-Newsletters, unserem wöchentlichen Kulturhauptstadt-Update, tickern am Kosmos-Wochenende vom Festival in der Kulturhauptstadt. Bild: Hendrik Schmidt/dpa