Macht im Museum, was ihr wollt: Wieso die neue Ausstellung im Chemnitzer Gunzenhauser wild ist

Kultur
Kunst bekleben oder mitnehmen oder gleich selber machen, Fakten unter dem Teppich hervorkehren und Musik vom Plattenspieler hören, das ist in der neuen Ausstellung „Best of II“ möglich. Die wird nicht von Kuratoren gestaltet, sondern von Vereinen und Besuchern. Eine von ihnen ist Maria Kramer.
Nachdem die Ausstellung „European Realities“ ein Publikumsliebling der Kulturhauptstadt war, wagt sich das Museum Gunzenhauser in Chemnitz jetzt an ein Experiment. Eigentlich werden Ausstellungen von Kuratoren zusammengestellt, von Fachleuten. Jetzt aber dreht das Gunzenhauser das Prinzip um: Die neue Schau „Best of II – Visitor‘s...
