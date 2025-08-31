Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gefragt ohne Ende: Stadtrundfahrten quer durch Chemnitz sind im Kulturhauptstadtjahr oft ausgebucht bis auf den letzten Platz.
Gefragt ohne Ende: Stadtrundfahrten quer durch Chemnitz sind im Kulturhauptstadtjahr oft ausgebucht bis auf den letzten Platz. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Marx, Kaßberg, Intershop: Worüber Chemnitz-Besucher bei Stadtrundfahrten staunen
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Kulturhauptstadtjahr sind Touren für Besucher der Stadt gefragt wie nie. „Freie Presse“ war bei einer der Rundfahrten mit an Bord.

Die neue Neugier auf Chemnitz, sie steht an einer Haltestelle am Roten Turm. Pärchen, Grüppchen oder Leute, die allein unterwegs sind, um die Kulturhauptstadt Europas zu erkunden. In ihrem Fall per Stadtrundfahrt. „Chemnitz zum Kennenlernen“, heißt das Angebot. 25 Euro kostet das Ticket.
15:39 Uhr
1 min.
Mülsen: Mann mit Alkohol am Steuer erwischt
52-Jähriger in Mülsen von Polizei gestoppt.
Betrunken und ohne Führerschein unterwegs: In der Schulstraße stoppte die Polizei am Montagabend einen 52-jährigen Motorrollerfahrer.
Sophia Kunkel
15:37 Uhr
3 min.
Kein Investor in Sicht: Über 500 Mitarbeiter bei Meyer Burger entlassen
Meyer Burger in Hohenstein-Ernstthal.
Im Insolvenzverfahren des Solarherstellers gibt es keine Fortschritte. In Hohenstein-Ernstthal und auch in Sachsen-Anhalt wurde jetzt der Betrieb eingestellt.
Oliver Hach
23.08.2025
10 min.
Neu in Chemnitz: Spielplatz, Stadtteilpark, Kreativ-Hub – das sind unsere Lieblings-Orte aus dem Kulturhauptstadtjahr
Vollendet, geschafft – oder einfach fertsch, wie man in Chemnitz sagt. Die erfolgreiche Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas 2025 hat der Stadt auch rund 30 Orte für mehr Lebensqualität beschert.
Was bleibt Chemnitz nach 2025? Zum Beispiel rund 30 tolle Orte in der Stadt, die jetzt mehr bieten als zuvor. Unter dem Motto „Fertsch!“ werden diese Interventionsflächen an diesem Wochenende gefeiert. Hier die Favoriten der „Freie Presse“-Redaktion.
unseren Redakteuren
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
06:00 Uhr
6 min.
Ein Gemeinschaftswerk: „Unter dem Milchwald“ von Dylan Thomas mit 70 Puppen auf der Chemnitzer Küchwaldbühne
Regisseur und Theaterleiter Michael Schmidt (ohne Puppe) bei einer Probe mit Ensemblemitgliedern der Gruppe „Die Unglaublichen“ und ihren Puppen. Diese kommen beim Stück „Unter dem Milchwald“ zum Einsatz.
Das fiktive Dorf Llareggub entfaltet seine ganze Magie in Chemnitz. Regisseur Michael Schmidt bringt ein poetisches Abenteuer auf die Bühne, das die Zuschauer verzaubern soll.
Maurice Querner
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
