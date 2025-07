MDR-Musiksommer: Auftakt-Konzert in Chemnitz fast ausverkauft

Seit 1992 findet jedes Jahr der MDR-Musiksommer in verschiedensten Regionen Mitteldeutschlands statt. Im Kulturhauptstadtjahr geht es in Chemnitz los. 23 Orte werden in diesem Sommer bereist.

Im August startet der 34. MDR-Musiksommer – und das in Chemnitz. Am 8. August findet das Auftaktkonzert auf dem Theaterplatz statt. Das MDR-Sinfonieorchester wird gemeinsam mit der Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz, der Mezzosopranistin Theodora Baka und Omar Massa am Bandoneon auf der Bühne stehen. Südamerikanische Tango-Klänge werden...