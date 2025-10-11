Mensch oder KI? Junge Leute bringen mit „Chemnitz Moves“ zeitgenössisches Stück auf die Bühne

Noch zwei Monate, dann führen junge Leute aus Don Bosco-Einrichtungen ein musikgewaltiges Theaterstück auf. Sie widmen sich dabei dem Thema KI und gehen nicht alltäglich aus sich heraus.

Künstliche Intelligenz ist sintflutmäßig in aller Munde, die Entwicklung unvorhersehbar. Was macht das mit Menschen? Dieser Frage geht derzeit ein besonderes Theaterprojekt nach. Jugendliche aus Don Bosco-Einrichtungen erarbeiten mit professionellen Künstlern das Stück „Chemnitz Moves – Bitte bestätige, dass du ein Mensch bist!". Dabei...