Michael Stötzers letzter Akt: Neuer Park in Chemnitz setzt auferstandenes Bahnviadukt in Szene

Chemnitz
Als eine der letzten von insgesamt 30 Interventionsflächen der Kulturhauptstadt ist der Park unter dem restaurierten Eisenbahnviadukt an der Annaberger Straße fertiggestellt worden.
Noch stehen Metallgitter, um die frischen Wiesenflächen zu schützen. Noch sind einige Handwerker beschäftigt, den Gesamteindruck abzurunden. Doch im Wesentlichen ist der neue Park vollendet. Die formelle Übergabe ist nicht nur eine der letzten Amtshandlungen des scheidenden Baubürgermeisters Michael Stötzer. Solche Anlässe wird es in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.