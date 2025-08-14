Michael Stötzers letzter Akt: Neuer Park in Chemnitz setzt auferstandenes Bahnviadukt in Szene

Als eine der letzten von insgesamt 30 Interventionsflächen der Kulturhauptstadt ist der Park unter dem restaurierten Eisenbahnviadukt an der Annaberger Straße fertiggestellt worden.

Noch stehen Metallgitter, um die frischen Wiesenflächen zu schützen. Noch sind einige Handwerker beschäftigt, den Gesamteindruck abzurunden. Doch im Wesentlichen ist der neue Park vollendet. Die formelle Übergabe ist nicht nur eine der letzten Amtshandlungen des scheidenden Baubürgermeisters Michael Stötzer. Solche Anlässe wird es in...