Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Start zur Bus-Tour ist am Schillerplatz. Ramona Wagner (rechts) ist seit 10 Jahren Gästeführerin und leitet die Purple-Path-Tour.
Start zur Bus-Tour ist am Schillerplatz. Ramona Wagner (rechts) ist seit 10 Jahren Gästeführerin und leitet die Purple-Path-Tour. Bild: Andreas Seidel
Noch bevor es in den Bus geht, sehen die Teilnehmer das Werk „Oben mit“ von Osmar Osten im Schillerpark.
Noch bevor es in den Bus geht, sehen die Teilnehmer das Werk „Oben mit“ von Osmar Osten im Schillerpark. Bild: Andreas Seidel
Simone Richter und Roswitha Skrzypek aus Chemnitz am Purple Path in Gersdorf. Hier steht ein Kunstwerk von Jan Kummer.
Simone Richter und Roswitha Skrzypek aus Chemnitz am Purple Path in Gersdorf. Hier steht ein Kunstwerk von Jan Kummer. Bild: Elisa Leimert
Florian Maßen aus Bayreuth auf dem beleuchteten Taurasteinturm in Burgstädt. Seine Kamera ist auf Reisen immer dabei.
Florian Maßen aus Bayreuth auf dem beleuchteten Taurasteinturm in Burgstädt. Seine Kamera ist auf Reisen immer dabei. Bild: Elisa Leimert
Chemnitz
Mit dem Bus entlang des „Purple Path“: Wie Kunst rund um Chemnitz begeistern kann
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie kommen aus Chemnitz, dem Erzgebirge und sogar Bayern: Kunstinteressierte, die mehr über die Region lernen wollen. Die „Freie Presse“ begleitete die zweite von drei Bustouren zum „Purple Path“.

Wer im November an einer Bustour entlang des Kunst- und Skulpturenwegs „Purple Path“ teilnehmen will, darf sich nicht von schlammigen Wiesen, frischem Wind oder kurvigen Busfahrten abhalten lassen. Nach langem Warten finden insgesamt drei solche Bustouren in die Region statt. Anlass genug, einmal mitzufahren.
