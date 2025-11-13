Mit dem Bus entlang des „Purple Path“: Wie Kunst rund um Chemnitz begeistern kann

Sie kommen aus Chemnitz, dem Erzgebirge und sogar Bayern: Kunstinteressierte, die mehr über die Region lernen wollen. Die „Freie Presse“ begleitete die zweite von drei Bustouren zum „Purple Path“.

Wer im November an einer Bustour entlang des Kunst- und Skulpturenwegs „Purple Path“ teilnehmen will, darf sich nicht von schlammigen Wiesen, frischem Wind oder kurvigen Busfahrten abhalten lassen. Nach langem Warten finden insgesamt drei solche Bustouren in die Region statt. Anlass genug, einmal mitzufahren. Wer im November an einer Bustour entlang des Kunst- und Skulpturenwegs „Purple Path“ teilnehmen will, darf sich nicht von schlammigen Wiesen, frischem Wind oder kurvigen Busfahrten abhalten lassen. Nach langem Warten finden insgesamt drei solche Bustouren in die Region statt. Anlass genug, einmal mitzufahren.