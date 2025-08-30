Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Chemnitz: In der Nacht auf Sonntag wurde der Schornstein des ehemaligen HKW Nord in verschiedenen Varianten beleuchtet .
Chemnitz: In der Nacht auf Sonntag wurde der Schornstein des ehemaligen HKW Nord in verschiedenen Varianten beleuchtet .
Chemnitz: In der Nacht auf Sonntag wurde der Schornstein des ehemaligen HKW Nord in verschiedenen Varianten beleuchtet .
Chemnitz: In der Nacht auf Sonntag wurde der Schornstein des ehemaligen HKW Nord in verschiedenen Varianten beleuchtet .
Chemnitz: In der Nacht auf Sonntag wurde der Schornstein des ehemaligen HKW Nord in verschiedenen Varianten beleuchtet .
Chemnitz: In der Nacht auf Sonntag wurde der Schornstein des ehemaligen HKW Nord in verschiedenen Varianten beleuchtet .
Chemnitz
Mit Video: Das war die Lichtshow an der Chemnitzer Esse
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Bereits im Vorfeld war klar: Am Samstagabend wird‘s in Chemnitz bunt. Genauer: an der Esse. Doch Details gab es zunächst keine.

Chemnitz.

Eine bunte Lichtshow gab es am Samstagabend in Chemnitz zu bewundern: Die über 300 Meter hohe Esse wurde in mehreren Farbvarianten beleuchtet.

Immer wieder wurden die verschiedenen Farbfelder der Esse so aktiviert, dass es aussah, als würde der Schornstein mal anwachsen, dann wieder schrumpfen.

Zur Freude des Publikums. Zahlreiche Schaulustige waren vor Ort, um sich das bunte Spektakel anzusehen.

 

Zwar war im Vorfeld klar, dass am heutigen Abend eine Farbshow stattfindet, doch über die Details schwieg sich der Energieversorger „Eins“ zunächst aus, bestätigte nur den abendlichen Termin.

Bereits in der Vergangenheit hatte der Versorger die Farben, in denen die Esse erleuchtet wird, variiert. So wurde am 10. Februar - am Tag der Kinderhospizarbeit - alle Farbtöne außer Grün ausgelassen. Grün symbolisiert die Verbundenheit mit den Familien von Kindern mit unheilbaren Erkrankungen. (phy)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
