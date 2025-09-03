Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jan Schulze vom Modellbahnverein MEC mit einem Modell des SVT 175 (links).
Jan Schulze vom Modellbahnverein MEC mit einem Modell des SVT 175 (links). Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Modellbahner aus ganz Europa treffen sich in Chemnitz
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Chemnitz gibt es eine lange Modellbau-Tradition. Zu DDR-Zeiten wurde in der Stadt die erste Spielzeug-Eisenbahn hergestellt. Bei einem Kongress soll jetzt ein Standard für die Zukunft festgelegt werden.

Wussten Sie, dass die erste Modelleisenbahn der DDR aus Chemnitz kam? 1949 wurden die ersten beiden Spielzeugeisenbahn-Packungen der Baugröße H0 auf der Leipziger Herbstmesse unter dem Namen „Pico Express“ vorgestellt. Darin enthalten: eine Stromlinien-Schlepptenderlok, vierachsige Personen- und Gepäckwagen sowie zweiachsige Güterwagen und...
