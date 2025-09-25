Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Frauen tauchen in Edvard Munchs Werk relativ oft auf, er litt am frühen Tod von Mutter und Schwester. Das Bild „Madonna“ stammt aus den Jahren 1895/96.
Frauen tauchen in Edvard Munchs Werk relativ oft auf, er litt am frühen Tod von Mutter und Schwester. Das Bild „Madonna“ stammt aus den Jahren 1895/96. Bild: Ulf Dahl
Frauen tauchen in Edvard Munchs Werk relativ oft auf, er litt am frühen Tod von Mutter und Schwester. Das Bild „Madonna“ stammt aus den Jahren 1895/96.
Frauen tauchen in Edvard Munchs Werk relativ oft auf, er litt am frühen Tod von Mutter und Schwester. Das Bild „Madonna“ stammt aus den Jahren 1895/96. Bild: Ulf Dahl
Kultur
Munch-Ausstellung: 37.000 Besuche - Öffnungszeiten werden verlängert
Redakteur
Von Katharina Leuoth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Generaldirektorin der Chemnitzer Kunstsammlungen hatte als Ziel 50.000 Besuche angegeben. Bis Anfang November ist die Schau noch zu sehen.

Die Kunstsammlungen Chemnitz erweitern die Öffnungszeiten der Ausstellung „Edvard Munch. Angst“. Das hat das Haus jetzt mitgeteilt. Grund sei die große Nachfrage. In der ersten Hälfte der Ausstellungszeit konnten demnach über 37.000 Besuche verzeichnet werden. Die Ausstellung im Museum am Theaterplatz, in der auch eine Lithografie des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
4 min.
Der Doppel-Munch: Warum in Dresden bald die nächste Ausstellung zu dem Norweger ansteht
In Chemnitz wurden zur aktuellen Munch-Ausstellung, hier das Gemälde „Zwei Menschen. Die Einsamen“, bis vergangene Woche über 25.000 Besuche gezählt.
Die Ausstellung „Edvard Munch. Angst“ in den Kunstsammlungen Chemnitz ist noch nicht mal richtig in der Halbzeit angekommen, da kündigen die Kunstsammlungen Dresden ebenfalls eine Munch-Schau an. Was steckt dahinter?
Katharina Leuoth
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
07.08.2025
10 min.
Munch-Ausstellung mit dem „Schrei“ in der Kulturhauptstadt Chemnitz: 11 Bilder, an denen Sie nicht vorbeilaufen sollten
Eine Version des bekannten „Schreis“ von Edvard Munch ist jetzt in Chemnitz zu sehen: die Lithografie „Geschrei“.
100 Werke von Edvard Munch, dem weltbekannten Maler aus Norwegen, sind ab Samstagnachmittag in den Kunstsammlungen Chemnitz zu sehen, dazu weitere Bilder anderer Künstler. Es geht um Angst, Einsamkeit und Melancholie, aber auch um die Energie, damit umzugehen. Und darum zu zeigen, was der große Munch in Chemnitz zu tun hatte.
Katharina Leuoth
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
Mehr Artikel