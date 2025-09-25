Munch-Ausstellung: 37.000 Besuche - Öffnungszeiten werden verlängert

Kultur
Die Generaldirektorin der Chemnitzer Kunstsammlungen hatte als Ziel 50.000 Besuche angegeben. Bis Anfang November ist die Schau noch zu sehen.
Die Kunstsammlungen Chemnitz erweitern die Öffnungszeiten der Ausstellung „Edvard Munch. Angst“. Das hat das Haus jetzt mitgeteilt. Grund sei die große Nachfrage. In der ersten Hälfte der Ausstellungszeit konnten demnach über 37.000 Besuche verzeichnet werden. Die Ausstellung im Museum am Theaterplatz, in der auch eine Lithografie des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.