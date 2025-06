Musikschüler machen die Werdauer Innenstadt zum Konzertsaal

Am 21. Juni lädt der Förderverein zum Musikschulfest ein. In diesem Jahr gibt es eine besondere Aktion.

Das Musikschulfest des Fördervereins der Kreismusikschule in Werdau findet am 21. Juni 2025 statt. Das ist der Tag des Sommeranfangs und damit das Datum der „Fête de la Musique“ - eine Veranstaltung, zu der in vielen Ländern Musik, insbesondere Straßenmusik, gemacht wird. Die Musikschule beteiligt sich mit mehreren Ensembles an diesem...