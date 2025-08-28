Nach 15 Jahren zurück in der Kulturhauptstadt: „Hallenkunst“ öffnet und zeigt mehr als Graffiti

In der Markthalle in Chemnitz ist am Donnerstagabend eine neue Auflage der „Hallenkunst“-Ausstellung eröffnet worden. Sie zeigt die Entwicklung der Graffiti-Kultur in den USA und Europa, aber auch, welche Kunst einstige Sprayer heute machen.

Chris-170 steht in weißer Schrift auf dem braunen Zug geschrieben, gut lesbar, fast ein bisschen brav, so, als traue sich einer zum ersten Mal, etwas auf die Wand eines Zuges zu schreiben. Tatsächlich zeigt das Foto, auf dem dieser Chris-Schriftzug zu sehen ist, eines der ersten Graffiti, die Anfang der 1970er in New York City auftauchten.