Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Künstlerin und Co-Kuratorin Aileen Middel erläutert die Entwicklung von Graffiti an Zügen in der neuen „Hallenkunst“-Ausstellung in Chemnitz.
Künstlerin und Co-Kuratorin Aileen Middel erläutert die Entwicklung von Graffiti an Zügen in der neuen „Hallenkunst“-Ausstellung in Chemnitz. Bild: Ulf Dahl
Künstlerin und Co-Kuratorin Aileen Middel erläutert die Entwicklung von Graffiti an Zügen in der neuen „Hallenkunst“-Ausstellung in Chemnitz.
Künstlerin und Co-Kuratorin Aileen Middel erläutert die Entwicklung von Graffiti an Zügen in der neuen „Hallenkunst“-Ausstellung in Chemnitz. Bild: Ulf Dahl
Kultur
Nach 15 Jahren zurück in der Kulturhauptstadt: „Hallenkunst“ öffnet und zeigt mehr als Graffiti
Redakteur
Von Katharina Leuoth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Markthalle in Chemnitz ist am Donnerstagabend eine neue Auflage der „Hallenkunst“-Ausstellung eröffnet worden. Sie zeigt die Entwicklung der Graffiti-Kultur in den USA und Europa, aber auch, welche Kunst einstige Sprayer heute machen.

Chris-170 steht in weißer Schrift auf dem braunen Zug geschrieben, gut lesbar, fast ein bisschen brav, so, als traue sich einer zum ersten Mal, etwas auf die Wand eines Zuges zu schreiben. Tatsächlich zeigt das Foto, auf dem dieser Chris-Schriftzug zu sehen ist, eines der ersten Graffiti, die Anfang der 1970er in New York City auftauchten....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
3 min.
Dämpfer für Trump vor Gericht: Was wird aus den Zöllen?
Welche Tragweite die Zollentscheidung des Gerichts hat, ist noch unklar. (Archivbild)
Steht Donald Trumps aggressive Zollpolitik auf juristisch tönernen Füßen? Erneut kassiert der US-Präsident eine Niederlage vor Gericht. Doch noch ist das letzte Wort nicht gesprochen.
Franziska Spiecker und Anna Ringle, dpa
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
29.07.2025
9 min.
Unauffällig wie ein Schatten, aber weltweit gefragt: Graffiti-Experte René Kästner - der Mann hinterm „Hallenkunst“-Projekt der Kulturhauptstadt
René Kästner, Organisator der „Hallenkunst“, und Claudia Walde, nachdem sie ihr abstraktes und farbauffälliges Fassadenbild am Johannisplatz in Chemnitz im Oktober vergangenen Jahres an die Wand gebracht hatte. Es war die erste Fassadenmalerei, die zum „Hallenkunst“-Projekt entstanden ist.
Der Chemnitzer gilt als einer der weltweit best vernetzten Graffiti-Experten, organisierte Festivals auf dem halben Erdball, dreht Dokus für ARD und Arte und initiierte die „Hallenkunst“, die zum Megaprojekt wurde. Dabei ahnen viele gar nicht, was und wer da dahintersteckt. Ein Besuch.
Katharina Leuoth
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
09:00 Uhr
3 min.
Hallenkunst, Ibug, Entenrennen und Kirchenfest: Chemnitz platzt am Wochenende wieder aus allen Nähten
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße in Chemnitz gibt es am kommenden Wochenende wieder zu bestaunen.
Am Wochenende wird es wieder einmal bunt, kreativ und musikalisch in Chemnitz – von großen Eröffnungen bis zu kleinen Glücksmomenten.
Cora Lantzsch
30.08.2025
3 min.
"Nicht gereicht": St. Pauli zeigt HSV im Derby Grenzen auf
Enttäuscht nach dem 0:2 im Derby: die HSV-Profis und Trainer Merlin Polzin (2.v.r.).
Der Hamburger SV erlebt nach dem Aufstieg einen Heimspielauftakt zum Vergessen. Beim 0:2 gegen Stadtrivale St. Pauli ist das Team über weite Strecken chancenlos. Der nächste Gegner hat es in sich.
Mehr Artikel