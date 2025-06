Nach Besucherrekord beim Kosmos: Festival-Finanzierung für 2026 steht auf der Kippe

Allein am Samstag sollen 90.000 Gäste beim Kosmos gewesen sein. Viele von ihnen reisten extra an. Wären sie auch gekommen, wenn das Festival Eintritt kosten würde?

In Wellen bringen die Züge am Hauptbahnhof Massen von Menschen in die Stadt. Die meisten schlagen dann den Weg zum Schloßteich ein, denn sie wollen heute zum Kosmos-Festival. Manche werden sogar abgeholt, so wie Lennart Scholz, seine Frau Alaleh und die einjährige Tochter Rumi. Vor zwei Wochen habe das Paar aus Berlin in der Tagesschau vom...