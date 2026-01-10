Nach der Kulturhauptstadt-Euphorie: „Weltecho“ in Chemnitz muss einen Monat dicht machen – und nun?

In der Chemnitzer Subkultur zeichnet sich ein Verteilkampf um Projekte, Geld und ehrenamtliche Ressourcen ab – angefeuert vom Spardruck und neuer Konkurrenz, die 2025 entstanden ist. „Freie Presse“ diskutiert demnächst auch darüber.

Ein monumentales Portal, dahinter nichts Geringeres als eine Lichtinstallation von James Turrell. Wer eintritt, taucht in einen farblichtdurchfluteten Raum. Das größte und spektakulärste Kunstwerk am Purple Path, dem lila Kunstpfad, der 38 Kommunen aus Mittel-, Westsachsen und dem Erzgebirge mit Chemnitz verbindet, wurde am letzten...