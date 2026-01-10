Nach der Kulturhauptstadt-Euphorie: „Weltecho“ in Chemnitz muss einen Monat dicht machen – und nun?

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Alle Stühle für einen Monat hochgestellt: Geschäftsführern Julia Voigt muss das „Weltecho“ vorübergehend dicht machten.
Alle Stühle für einen Monat hochgestellt: Geschäftsführern Julia Voigt muss das „Weltecho“ vorübergehend dicht machten. Bild: Andreas Seidel
Der spektakulärste Glanzpunkt am Purple Path: Die James-Turrell-Lichtkunst auf dem Gelände der „Kohlewelt“ im erzgebirgischen Oelsnitz.
Der spektakulärste Glanzpunkt am Purple Path: Die James-Turrell-Lichtkunst auf dem Gelände der „Kohlewelt“ im erzgebirgischen Oelsnitz. Bild: Ulf Dahl
Eine Erkenntnis aus 2025 für das „Weltecho“ in Chemnitz: Man kann locker mit Clubs in Berlin mithalten. Doch das Engagement hat seinen Preis. Und der wiederum ist für die Zukunft offen.
Eine Erkenntnis aus 2025 für das „Weltecho“ in Chemnitz: Man kann locker mit Clubs in Berlin mithalten. Doch das Engagement hat seinen Preis. Und der wiederum ist für die Zukunft offen. Bild: Andreas Seidel
Alle Stühle für einen Monat hochgestellt: Geschäftsführern Julia Voigt muss das „Weltecho“ vorübergehend dicht machten.
Alle Stühle für einen Monat hochgestellt: Geschäftsführern Julia Voigt muss das „Weltecho“ vorübergehend dicht machten. Bild: Andreas Seidel
Der spektakulärste Glanzpunkt am Purple Path: Die James-Turrell-Lichtkunst auf dem Gelände der „Kohlewelt“ im erzgebirgischen Oelsnitz.
Der spektakulärste Glanzpunkt am Purple Path: Die James-Turrell-Lichtkunst auf dem Gelände der „Kohlewelt“ im erzgebirgischen Oelsnitz. Bild: Ulf Dahl
Eine Erkenntnis aus 2025 für das „Weltecho“ in Chemnitz: Man kann locker mit Clubs in Berlin mithalten. Doch das Engagement hat seinen Preis. Und der wiederum ist für die Zukunft offen.
Eine Erkenntnis aus 2025 für das „Weltecho“ in Chemnitz: Man kann locker mit Clubs in Berlin mithalten. Doch das Engagement hat seinen Preis. Und der wiederum ist für die Zukunft offen. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Nach der Kulturhauptstadt-Euphorie: „Weltecho“ in Chemnitz muss einen Monat dicht machen – und nun?
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Chemnitzer Subkultur zeichnet sich ein Verteilkampf um Projekte, Geld und ehrenamtliche Ressourcen ab – angefeuert vom Spardruck und neuer Konkurrenz, die 2025 entstanden ist. „Freie Presse“ diskutiert demnächst auch darüber.

Ein monumentales Portal, dahinter nichts Geringeres als eine Lichtinstallation von James Turrell. Wer eintritt, taucht in einen farblichtdurchfluteten Raum. Das größte und spektakulärste Kunstwerk am Purple Path, dem lila Kunstpfad, der 38 Kommunen aus Mittel-, Westsachsen und dem Erzgebirge mit Chemnitz verbindet, wurde am letzten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.12.2025
3 min.
„Sie sind ein schlechter Verlierer“: Über einen Schlagabtausch im Chemnitzer Stadtrat und worüber „Freie Presse“ im Januar diskutiert
Hat die Kulturhauptstadt Chemnitz etwas gebracht oder nicht? Der Stadtrat hat diskutiert.
Das Kulturhauptstadtjahr ist vorbei und im Stadtrat wird gestritten, wie gut oder schlecht es war. Das grobe Konzept für das 2025er-Erbe steht aber. Im Januar gibt es ein Podium dazu.
Susanne Kiwitter
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
11:40 Uhr
1 min.
Bundespolizei stellt Schulschwänzer aus Nordrhein-Westfalen am Chemnitzer Hauptbahnhof
Wer seine Schulpflicht verletzt, dem kann ein Bußgeld drohen.
Ein junger Mann der per Haftbefehl gesucht wird, wird in Chemnitz von der Polizei aufgegriffen. Doch es geht glimpflich für ihn aus.
Erik Anke
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
14.01.2026
2 min.
Kuha vorbei – und nun, Chemnitz? Knapp 200 Besucher waren bei Podiumsdiskussion der „Freien Presse“
Chefredakteur Torsten Kleditzsch und die Chemnitzer Lokalchefin Susanne Kiwitter debattierten mit Oberbürgermeister Sven Schulze, Weltecho-Geschäftsführerin Julia Voigt und Volksbank-Chef Gunnar Bertram über das Ende der KuHa.
Die Debatte in der Hartmannfabrik ist vorbei. Das sind die Bilder des Abends.
Katharina Leuoth
11:38 Uhr
3 min.
Heidi Reichinnek zeigte ihn an: So endete das Ermittlungsverfahren gegen den Leipziger Professor
Linken-Politikerin Heidi Reichinnek zeigte den Hochschullehrer wegen Beleidigung an, nachdem dieser einen derben Post auf X veröffentlicht hatte. (Montage)
Mit einem Social-Media-Posting sorgte der Jura-Professor Tim Drygala für jede Menge Wirbel, Linken-Politikerin Reichinnek zeigte ihn wegen Beleidigung an. Jetzt meldete sich die Staatsanwaltschaft.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel