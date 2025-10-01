Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hallenkunst Chemnitz: Das Kunstwerk "Rage Against the Machine 1/2" des Künstlers Rage wurde letzten Mittwoch durch die Polizei beschlagnahmt und zur Untersuchung abtransportiert.
Hallenkunst Chemnitz: Das Kunstwerk "Rage Against the Machine 1/2" des Künstlers Rage wurde letzten Mittwoch durch die Polizei beschlagnahmt und zur Untersuchung abtransportiert. Bild: Ulf Dahl
Ein Mitarbeiter der Hallenkunst demontierte das Kunstwerk vergangene Woche.
Ein Mitarbeiter der Hallenkunst demontierte das Kunstwerk vergangene Woche. Bild: Ulf Dahl
Chemnitz
Nach Polizeieinsatz bei Hallenkunst Chemnitz: War die Beschlagnahmung nur ein Vorwand?
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Eine Woche ist es nun her, dass plötzlich Polizisten in der Markthalle auftauchten und ein Kunstwerk teilweise beschlagnahmten. Nun erhebt der Initiator der Ausstellung schwere Vorwürfe.

Chemnitz.

Während einer Kunstausstellung taucht die Polizei auf und beschlagnahmt ein Kunstwerk. Grund: Das Teil wurde angeblich gestohlen. Was wie aus einem Film klingt, ist so tatsächlich passiert: vergangene Woche in Chemnitz. Wie ist der Stand eine Woche später?

Wie bereits berichtet, wurden Beamte am vergangenen Mittwoch in der Ausstellung „Hallenkunst“ in der Markthalle tätig, beschlagnahmten Teile des Werkes „Rage against the Machine ½“ des anonymen Hamburger Künstlers Rage. Das Kunstwerk zeigt die Front eines U-Bahn-Triebwagens der Hamburger Hochbahn AG (HHA).

Fahrzeugfront in Hamburg geklaut?

Wie kam es dazu, dass die Polizei tätig wurde? Laut „Spiegel“ lief das ganze so ab: Ein Mitarbeiter der HHA habe ein Foto des Werks im Netz entdeckt – und darin die Front einer Bahn wiedererkannt, die zu Jahresbeginn auf einem Hamburger Abstellgleis gestohlen wurde.

Die Hochbahn AG stellte Strafanzeige, das Hamburger Amtsgericht erließ einen Durchsuchungsbeschluss und schließlich beauftragte die Staatsanwaltschaft Hamburg die Chemnitzer Behörden, das vermeintliche Diebesgut zu beschlagnahmen.

„Für uns ist das kein Spaß und kein Kavaliersdelikt. Das ist ein historisches Fahrzeug, das da angegriffen wurde“, so HHA-Sprecher Christoph Kreienbaum gegenüber dem Magazin.

Gegenüber unserer Redaktion gibt man sich bei der Hamburger Staatsanwaltschaft bezüglich der Ereigniskette zurückhaltend. Mit Blick auf die laufenden Ermittlungen bestätigt Oberstaatsanwältin Melina Traumann nur, dass im Januar 2025 eine Fahrzeugfront gestohlen wurde.

Ob es sich dabei um die in Chemnitz zu sehende Front handelt? Das werde nun geprüft. „Wir haben aktuell keine Anhaltspunkte dafür, dass es eine Nachbildung ist“, so Traumann am Telefon.

Staatsanwaltschaft geht nicht von Nachbau aus

Der Initiator der Chemnitzer Schau, René Kästner, versicherte gegenüber der „Freien Presse“ schon vergangene Woche, dass der Diebstahlsvorwurf unbegründet sei. Es handele sich beim Kunstwerk eben nicht um eine Original-Triebwagenfront, sondern um eine Nachbildung.

Dabei sei mit Holzteilen gearbeitet worden, aber auch mit Originalteilen ausrangierter Fahrzeuge, die eingekauft wurden. Entsprechende Belege habe er der Polizei übergeben.

Damit konfrontiert, bleibt Traumann dabei: Der aktuelle Stand sei, „dass davon ausgegangen wird, dass es sich nicht um einen Nachbau handelt, sondern um das Originalfrontteil eines Wagens“.

Initiator schaltet Anwalt ein

Während in Hamburg die Ermittlungen weiter andauern, ist man auch in Chemnitz nicht untätig geblieben. Die „Freie Presse“ erreicht René Kästner auf seinem Mobiltelefon. „Wir warten aktuell auf eine Antwort der Staatsanwaltschaft Hamburg“, berichtet Kästner am Telefon. „Wir haben Einspruch eingelegt, Widerspruch gegen die Sicherstellung und Beschwerde. Das volle Programm.“

Die Beschwerde sei am vergangenen Donnerstag über eine Kanzlei eingereicht worden. Nun warte man auf eine Rückantwort. Und eine Entscheidung. Eine Frist gebe es keine, erklärt Kästner: „Aber die müssen irgendwann reagieren, weil die Arbeit ja noch in der Asservatenkammer hier in Chemnitz liegt.“

Dass sich das hunderte Kilogramm schwere Kunstwerk in der Obhut der Chemnitzer Polizei befindet, bestätigt die Staatsanwaltschaft Hamburg unserer Redaktion.

Von der sächsischen Polizei habe man erfahren, so Kästner, dass ein Gutachter kommen sollte, um sich das beschlagnahmte Kunstwerk anzuschauen und festzustellen, ob es sich um einen Nachbau handelt. Falls ja, „können wir es wieder zurückkriegen“. Aber diese Feststellung habe noch nicht stattgefunden.

„Die waren weder hier bis jetzt noch gibt es irgendwelche Terminvereinbarungen, nichts“, berichtet Kästner. Er zeigt sich aber zuversichtlich: „Es wird wohl alles darauf hinauslaufen, dass wir es schnell wiederkriegen. Dafür muss aber das Gericht in Hamburg entscheiden – und da warten wir jetzt gerade darauf.“

Was, wenn es nicht so läuft, wie erhofft? Dann würde man einen drastischeren Schritt gehen: eine einstweilige Verfügung.

Wollen die Strafverfolger an „Rage“ rankommen?

Für Kästner ist es nicht das erste Mal, dass plötzlich Beamte auftauchen: „Wir machen ja auch Filmproduktionen in dem Bereich seit 15 Jahren, Theater und so weiter und da gab es durchaus schon mal Hausdurchsuchungen, weil sie Quellen rausfinden wollten. Um nichts anderes geht es ja hier.“

Er erhebt einen Vorwurf an die Strafverfolger: „Die Beschlagnahmung ist nur ein Vorwand, die wollen an den Künstler ran.“ In diesem Fall also an den anonymen Hamburger Graffiti-Künstler Rage, der in Hamburg etwa Züge vollsprayte.

Was sagt man bei der Hamburger Staatsanwaltschaft zu dem Vorwurf? Traumann verweist auf das beschlagnahmte Kunstobjekt, „was ja mutmaßlich Diebesgut ist“. Die beschlagnahmte Front sei „ein Beweismittel von herausragender Bedeutung“. Neben der Ermittlung der Tatumstände gelte es „natürlich auch, den mutmaßlichen Täter zu ermitteln“.

Was Rage zu dem ganzen Tohuwabohu um sein Werk sagt? „So ein Künstler findet das natürlich immer spannend, wenn so eine Arbeit dann irgendeine Interaktion hervorruft und wenn es dann so eine drastische ist, ist es auch nicht unspannend am Ende, wenn man dann die Geschichte später mal erzählen kann mit dem Artwork, ne?“, so Kästner am Telefon. „Aber natürlich ärgern wir uns trotzdem alle.“

Auf diese Art von Publicity könne Kästner gerne verzichten. „Spaß macht das keinem.“ Wie es weiter geht? Der Ball liege nun in Hamburg.

Dort spricht die Staatsanwaltschaft gegenüber der „Freien Presse“ nicht von einfachen Diebstahlsermittlungen, vielmehr gehe es um besonders schweren Diebstahl.

Sollte herauskommen, dass es sich bei dem Chemnitzer Exponat tatsächlich um die geklaute Front aus Hamburg handelt, müsste der Täter laut Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten rechnen. Der Strafrahmen sieht aber auch bis zu zehn Jahre Gefängnis vor. (phy)

